Giancarlo Magalli, l’addio è dei più dolorosi: per lo storico presentatore non c’è niente da fare (Di sabato 2 luglio 2022) Il popolarissimo conduttore televisivo sembra destinato a lasciare le reti Rai, dove vi ha lavorato per un lungo periodo della sua carriera Stando a quanto trapelato dalla presentazione del nuovo palinsesto dei canali Rai in vista della prossima stagione, sembra che Giancarlo Magalli non abbia trovato alcun posto. Come i telespettatori sanno bene, egli ha lavorato sulle frequenze della tv di Stato per molti anni, durante i quali ha collezionato grandi successi per quel che riguarda il lato professionale. Giancarlo Magalli (Websource)Lo scorso anno ha guidato un programma intitolato “Una parola di troppo”, andato in onda dal lunedì al venerdì fino al 24 di dicembre. Nel corso di questa stagione invece, il settantaquattrenne romano ha preso parte alle riprese de “Il cantante mascherato”. All’interno ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 2 luglio 2022) Il popolarissimo conduttore televisivo sembra destinato a lasciare le reti Rai, dove vi ha lavorato per un lungo periodo della sua carriera Stando a quanto trapelato dalla presentazione del nuovo palinsesto dei canali Rai in vista della prossima stagione, sembra chenon abbia trovato alcun posto. Come i telespettatori sanno bene, egli ha lavorato sulle frequenze della tv di Stato per molti anni, durante i quali ha collezionato grandi successi per quel che riguarda il lato professionale.(Websource)Lo scorso anno ha guidato un programma intitolato “Una parola di troppo”, andato in onda dal lunedì al venerdì fino al 24 di dicembre. Nel corso di questa stagione invece, il settantaquattrenne romano ha preso parte alle riprese de “Il cantante mascherato”. All’interno ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @fanpage: È il solito Giancarlo #Magalli quello che critica la Rai per averlo messo ai margini - fanpage : È il solito Giancarlo #Magalli quello che critica la Rai per averlo messo ai margini - 24Trends_Italia : 10. Giancarlo Magalli - 10mille+ 11. Metaverso - 10mille+ 12. Winona Ryder - 10mille+ 13. Irama - 10mille+ 14. Svil… - infoitestero : Giancarlo Magalli tagliato fuori dai palinsesti Rai? La reazione del conduttore - infoitestero : Giancarlo Magalli: l’addio è ufficiale ma lui non la prende bene -