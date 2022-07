Ecco come ti fregano quando fai la spesa (Di sabato 2 luglio 2022) Tutti andiamo al supermercato. E scegliamo cosa acquistare in base alle nostre esigenze, alle offerte ma soprattutto con gli occhi. Senza accorgercene, compriamo anche quello che non ci occorre… Perché? Forse perché i supermercati, quando facciamo la spesa, ci fregano! Massimiliano Dona è il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ed è negli tempi molto attivo su TikTok. Proprio sul social il presidente ha lanciato un allarme. “Attenzione“, dice Dona, “non fidatevi delle immagini che compaiono sui prodotti“. Le confezioni dei prodotti del supermercato ci ingannano? (Pxhere) – www.curiosauro.itI supermercati ci fregano tutti con la spesa: in che modo? Quale fantastica od oscura magia avviene fra le corsie dei supermercati? Perché, quando entriamo in questi grandi negozi dobbiamo ... Leggi su curiosauro (Di sabato 2 luglio 2022) Tutti andiamo al supermercato. E scegliamo cosa acquistare in base alle nostre esigenze, alle offerte ma soprattutto con gli occhi. Senza accorgercene, compriamo anche quello che non ci occorre… Perché? Forse perché i supermercati,facciamo la, ci! Massimiliano Dona è il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ed è negli tempi molto attivo su TikTok. Proprio sul social il presidente ha lanciato un allarme. “Attenzione“, dice Dona, “non fidatevi delle immagini che compaiono sui prodotti“. Le confezioni dei prodotti del supermercato ci ingannano? (Pxhere) – www.curiosauro.itI supermercati citutti con la: in che modo? Quale fantastica od oscura magia avviene fra le corsie dei supermercati? Perché,entriamo in questi grandi negozi dobbiamo ...

