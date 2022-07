Delfin: l'impero di Del Vecchio diviso in otto, c'è Rocco Basilico (Di sabato 2 luglio 2022) L'apertura delle disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso 27 giugno, porta una novità all'interno di Delfin, la cassaforte che racchiude l'impero finanziario del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) L'apertura delle disposizioni testamentarie di Leonardo Del, scomparso lo scorso 27 giugno, porta una novità all'interno di, la cassaforte che racchiude l'finanziario del ...

Pubblicità

peterkama : Del Vecchio, il testamento: l’impero diviso in otto parti uguali, entra Rocco Basilico Così sarà divisa l’eredità… - PCagnan : Delfin, come Del Vecchio ha pensato allo schema dinastico perfetto per preservare il suo impero - tribuna_treviso : [NORDEST ECONOMIA] La morte di Leonardo Del Vecchio: Milleri nominato presidente di EssiLux al suo posto - infoiteconomia : Delfin, come Del Vecchio ha pensato allo schema dinastico perfetto per preservare il suo impero - Imille10 : Secondo voci di corridoio non ancora pienamente confermate, pare che a guidare l’azienda al posto di Leonardo Del V… -