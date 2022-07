Animale territoriale | il gatto non è esattamente il prototipo del viaggiatore Ma se scegliamo comunque di portarlo con noi | ecco le buone regole da seguire

Leggi su iodonna

(Di sabato 2 luglio 2022) Prima di portare ilin vacanza consideriamo quanto l’attaccamento al territorio sia per lui centrale, fin dallo svezzamento. Per territorio si intende uno spazio variabile ma abbastanza ampio (a seconda di sesso, età, carattere e necessità di convivere con altri animali) in cui il micio mangia, caccia e si riposa. Se unmaschio non castrato arriva a considerare suo territorio uno spazio che arriva fino a 60 ettari, una gatta marca il territorio fino ai 16 metri circa. Ildi appartamento può facilmente pensare come suo territorio tutto lo spazio a sua disposizione, compresi i piani alti (mensole, armadi, ecc.). Gatti e vacanze: cosa fare con i nostri amici pelosi ...