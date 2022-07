TS – dal 9 di Vlahovic ai 100 milioni di De Ligt. Bremer resiste, summit per Zaniolo (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 19:25:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – Lunedì alla Continassa si ritroveranno i primi giocatori della Juventus, per il gruppo al completo bisognerà attendere il 10. Intanto, il mercato è caldo, caldissimo. E allora diamo i numeri… Con Fabio Riva dalla redazione di Tuttosport, ecco come sono state assegnate le maglie pesanti: «Sappiamo del 10 a Paul Pogba: il francese potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana. Il 7 passa a Chiesa e il 9 va a Dusan Vlahovic che dovrà onorarla con tanti gol. Era il numero di Morata che è tornato all’Atletico (la trattativa non è morta ma Alvaro è sempre più lontano dall’amata Juve…)». E poi il… 100. «Che sono i milioni suppergiù che chiede il club bianconero al Chelsea, ma resiste pure il City, per Matthijs De Ligt. E se l’olandese ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 19:25:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – Lunedì alla Continassa si ritroveranno i primi giocatori della Juventus, per il gruppo al completo bisognerà attendere il 10. Intanto, il mercato è caldo, caldissimo. E allora diamo i numeri… Con Fabio Riva dalla redazione di Tuttosport, ecco come sono state assegnate le maglie pesanti: «Sappiamo del 10 a Paul Pogba: il francese potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana. Il 7 passa a Chiesa e il 9 va a Dusanche dovrà onorarla con tanti gol. Era il numero di Morata che è tornato all’Atletico (la trattativa non è morta ma Alvaro è sempre più lontano dall’amata Juve…)». E poi il… 100. «Che sono isuppergiù che chiede il club bianconero al Chelsea, mapure il City, per Matthijs De. E se l’olandese ...

