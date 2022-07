The Handmaid’s Tale e la distopia che suona reale: “Che orgoglio le proteste delle donne col costume dell’Ancella” (Di venerdì 1 luglio 2022) The Handmaid’s Tale è balzata in tendenza sui social nell’ultima settimana dopo la storica e per molti versi scioccante della Corte Suprema degli Stati Uniti, frutto di una maggioranza conservatrice assicurata dalle scelte dell’ex presidente Donald Trump in termini di nomine, con cui l’aborto è stato espunto dai diritti costituzionalmente garantiti. L’effetto è che ogni Stato sarà libero di disciplinarlo come crede, in base a leggi nazionali che potranno essere più o meno restrittive, più o meno concessive: negli ultimi mesi in luoghi come Georgia, Ohio e Texas, per esempio, sono state varate legislazioni in senso antiabortista, mentre altri Paesi come la California si fanno ora baluardo della libertà delle donne, invitando tutte coloro che vedessero limitato il loro diritto all’interruzione di gravidanza a recarsi nel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Theè balzata in tendenza sui social nell’ultima settimana dopo la storica e per molti versi scioccante della Corte Suprema degli Stati Uniti, frutto di una maggioranza conservatrice assicurata dalle scelte dell’ex presidente Donald Trump in termini di nomine, con cui l’aborto è stato espunto dai diritti costituzionalmente garantiti. L’effetto è che ogni Stato sarà libero di disciplinarlo come crede, in base a leggi nazionali che potranno essere più o meno restrittive, più o meno concessive: negli ultimi mesi in luoghi come Georgia, Ohio e Texas, per esempio, sono state varate legislazioni in senso antiabortista, mentre altri Paesi come la California si fanno ora baluardo della libertà, invitando tutte coloro che vedessero limitato il loro diritto all’interruzione di gravidanza a recarsi nel ...

commanderbadas : Finito di vedere i due nuovi episodi di ST. Ora me ne torno a vedere The Handmaid’s Tale - 95_addicted : RT @TIM_vision: No, non è un'esercitazione! ?? La quinta stagione di 'The Handmaid's Tale' è in arrivo a settembre su #TIMVISION. Sia lode.… - TIM_vision : No, non è un'esercitazione! ?? La quinta stagione di 'The Handmaid's Tale' è in arrivo a settembre su #TIMVISION. Si… - RobertafiVisone : @MarcoNoel19 Io sapevo che dovranno uscire le quinte stagioni di 'The Crown' e 'The Handmaid's Tale'!?? - commanderbadas : Ho appena finito la 4x3 di the handmaid’s tale e mio Dio -

The Handmaid's Tale: 5 curiosità sulla serie TV - Magazine - quotidiano.net Il romanzo dal quale è tratta la serie TV La quinta stagione di ' The Handmaid's Tale ' andrà in onda a partire dal 14 settembre negli Stati Uniti, sulla piattaforma Hulu. La serie " ambientata in un futuro distopico in cui gran parte dell'umanità non riesce a ... Roe vs. Wade: il commento del produttore esecutivo di Handmaid's Tale La revoca del diritto costituzionale all'aborto in USA ha scatenato reazioni da parte del mondo del cinema The Handmaid's ... Il romanzo dal quale è tratta la serie TV La quinta stagione di 'Tale ' andrà in onda a partire dal 14 settembre negli Stati Uniti, sulla piattaforma Hulu. La serie " ambientata in un futuro distopico in cui gran parte dell'umanità non riesce a ...La revoca del diritto costituzionale all'aborto in USA ha scatenato reazioni da parte del mondo del cinema...