Technoblade, addio alla leggenda di Minecraft (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci lascia all’età di soli 23 anni lo youtuber Technoblade. Definito dai colleghi come “leggendario”, in quanto è stata una delle prime star del web a fare video sul popolare gioco di crafting. Il gamer, prima di morire, ci ha tenuto a lasciare un ultimo messaggio ai suoi fan. Technoblade, l’ultimo messaggio del videogiocatore Photo Credits: FacebookLutto nel mondo degli Youtuber e dei videogiochi. Nelle scorse ore infatti è venuto a mancare Il leggendario Technoblade, a soli 23 anni. Il noto crafter ha combattuto fino alla fine con un cancro incurabile. L’addio del creator, con un ultimo video dal titolo: “So long nerds”, ora sta spopolando sui social. Ad introdurre l’ultimo viaggio del videogiocatore, il padre con in braccio il piccolo cagnolino del ragazzo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci lascia all’età di soli 23 anni lo youtuber. Definito dai colleghi come “rio”, in quanto è stata una delle prime star del web a fare video sul popolare gioco di crafting. Il gamer, prima di morire, ci ha tenuto a lasciare un ultimo messaggio ai suoi fan., l’ultimo messaggio del videogiocatore Photo Credits: FacebookLutto nel mondo degli Youtuber e dei videogiochi. Nelle scorse ore infatti è venuto a mancare Ilrio, a soli 23 anni. Il noto crafter ha combattuto finofine con un cancro incurabile. L’del creator, con un ultimo video dal titolo: “So long nerds”, ora sta spopolando sui social. Ad introdurre l’ultimo viaggio del videogiocatore, il padre con in braccio il piccolo cagnolino del ragazzo. ...

Pubblicità

_frestlyedit : Addio technoblade, addio leggenda. Riposa in pace. - ariarrivederci2 : RT @ilgiornale: L'addio a #Technoblade in un ultimo, straziante video del padre - Semedicarota : Addio leggenda di Minecraft. #technoblade - ilgiornale : L'addio a #Technoblade in un ultimo, straziante video del padre -