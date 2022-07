Roaming nella Ue, le nuove regole da oggi e per altri 10 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi 1 luglio scatterà un nuovo regolamento in tutta l’Unione europea. Si estende l’abolizione del Roaming internazionale a pagamento per altri dieci anni. Fino al 2032. Il programma Roam-like-at-home consente ai cittadini di continuare a usare i propri telefoni cellulari quando si recano all’estero all’interno dell’Ue. Senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe nazionali. “Con il nostro regolamento abbiamo tutti beneficiato del Roaming come se fossimo a casa. Possiamo chiamare, inviare sms e utilizzare Internet senza costi aggiuntivi quando viaggiamo nell’Unione. Questo è un vantaggio molto tangibile del nostro mercato unico europeo“, ha osservato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. La quale ha evidenziando che “il prolungamento di queste regole manterrà ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 1 luglio 2022) Da1 luglio scatterà un nuovo regolamento in tutta l’Unione europea. Si estende l’abolizione delinternazionale a pagamento perdieci. Fino al 2032. Il programma Roam-like-at-home consente ai cittadini di continuare a usare i propri telefoni cellulari quando si recano all’estero all’interno dell’Ue. Senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe nazionali. “Con il nostro regolamento abbiamo tutti beneficiato delcome se fossimo a casa. Possiamo chiamare, inviare sms e utilizzare Internet senza costi aggiuntivi quando viaggiamo nell’Unione. Questo è un vantaggio molto tangibile del nostro mercato unico europeo“, ha osservato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. La quale ha evidenziando che “il prolungamento di questemanterrà ...

