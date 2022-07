(Di venerdì 1 luglio 2022) Un retroscena interessante: in una telefonata fra Emmanuele Vladimir, 4 giornirussa in Ucraina il 24 febbraio, il capo del Cremlino afferma, fra l'altro, che l'...

Muresan801 : RT @ereike05: Putin disse a Macron prima dell'invasione: 'Zelensky vuole la bomba atomica' La telefonata è stata diffusa ieri sera in tv. S… - ereike05 : Putin disse a Macron prima dell'invasione: 'Zelensky vuole la bomba atomica' La telefonata è stata diffusa ieri ser… - SimonaBattisti2 : RT @SicilianoSum: Ricordiamo che Madeleine Albright disse che 'la morte di 500.000 bambini iracheni furono una scelta dura ma ne valeva la… - Tiziana99296006 : @DavideR46325615 ?????????????????????????????????????????????????? disse il vedovo di Conte pagato da Putin ..... - VPrivaci : RT @SicilianoSum: Ricordiamo che Madeleine Albright disse che 'la morte di 500.000 bambini iracheni furono una scelta dura ma ne valeva la… -

In uno scambio,dice a Macron : "Vedi tu stesso quello che succede. Tu e il cancelliere Scholz mi avete detto che Zelensky è pronto a fare un gesto, che ha preparato un progetto di legge per ...... di spada moriranno'; e troncando ogni obiezione: 'Basta!''. Non bisogna cedere alla '... Sminuire la brutale guerra di aggressione dicome una 'operazione speciale' è un uso improprio del ... Putin disse a Macron prima dell’invasione: “Zelensky vuole la bomba atomica” La telefonata è stata diffusa ieri sera in tv ma era stata anticipata dalla stampa francese una settimana fa. Si sente lo staff di Macron reagire alle bugie ...Il negoziato è ostaggio della visione imperialista di Putin e di una mentalità ostile alle trattative - L'analisi di David Rossi ...