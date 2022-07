Non funziona il sito INPS oggi 1 luglio, problemi con richiesta NASPI (Di venerdì 1 luglio 2022) Purtroppo non funziona il sito INPS a dovere in questo venerdì 1 luglio. Più di qualche utente, nella sua area riservata, sta riscontrando problemi con alcune procedure ed in particolare con la richiesta della NASPI, ossia l’indennità mensile di disoccupazione per chi attualmente non ha un lavoro. Le anomalie sono iniziate con la mattinata odierna ed è giusto approfondire la loro natura esatta, così come fornire qualche spunto risolutivo per i bug. L’anomalia ricorrente Lungi da non funzionare il sito INPS in ogni sua parte, va piuttosto detto che il portale dell’ente previdenziale mostra le maggiori anomalie nelle aree personali degli utenti. Ancora, nei profili personali, sono alcune procedure particolari ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Purtroppo nonila dovere in questo venerdì 1. Più di qualche utente, nella sua area riservata, sta riscontrandocon alcune procedure ed in particolare con ladella, ossia l’indennità mensile di disoccupazione per chi attualmente non ha un lavoro. Le anomalie sono iniziate con la mattinata odierna ed è giusto approfondire la loro natura esatta, così come fornire qualche spunto risolutivo per i bug. L’anomalia ricorrente Lungi da nonre ilin ogni sua parte, va piuttosto detto che il portale dell’ente previdenziale mostra le maggiori anomalie nelle aree personali degli utenti. Ancora, nei profili personali, sono alcune procedure particolari ...

