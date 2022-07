Mondiali di Budapest | il Settebello batte la Grecia 11-10 | è in finale con la Spagna

Pubblicità

ItaliaTeam_it : FINALEEEEEEEEEE! SETTEBELLO IN FINALEEEEEE! ????? Ai Mondiali di Budapest Grecia sconfitta 11-10! ?? #ItaliaTeam |… - Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallanuoto, battendo 11-10 la Grecia nella prima semifinale… - Eurosport_IT : Greg ai Mondiali di Budapest ????????? ?? 1500 stile libero ?? Staffetta mista 4×1.5km acque libere ?? 5km acque libere… - antoninobill : La Nazionale italiana maschile di pallanuoto batte la Grecia e conquista la finale dei mondiali di Budapest… - BottaroRosella : RT @TV2000it: #Mondiali #pallanuoto : straordinario #Settebello #Italia in finale, battuta #Grecia L'avversaria di domenica uscirà dall… -

...00 Calcio: C.ti Europei Under 19 Finalissima - Inghilterra vs Israele (replica) da Trnava [Slovacchia] Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti ore 09:55 Nuoto:2022 Tuffi - ...Finale 7° posto a13.00 (45) LSM41 - LSM42 Francia - Grecia ( diretta streaming su All Aquatics di Eurovision Sports Live ) Finale 5° posto a17.00 (46) WM41 - WM42 Spagna - AustraliaUltima giornata dei Mondiali di pallanuoto al femminile in quel di Budapest. È il sabato dedicato alle finali: in quel di Budapest le padrone di casa dell'Ungheria e gli Stati Uniti si giocheranno l'o ...La gioia della squadra azzurra di pallanuoto maschile che ieri ha battuto in semifinale la Grecia per 11-10 e domani difenderà il suo titolo iridato di Gianmario Bonzi Un Settebello dominante, con il ...