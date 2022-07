Meteo Roma | nel week-end temperature record

(Di venerdì 1 luglio 2022), nel-end lecontinuano a salire. Continua la terribile ondata di calore che la perturbazione Caronte ha portato sul tutta l’Italia e in particolare nel centro-sud. Sul Lazio lenon calano, anzi nel-end è previsto ancora un aumento delleche arrivano a 35 gradi. L’inizio della settimana non sarà da meno: martedì nelle zone di pianura dell’Agrono e Pontino si potranno registrare 38 gradi. Leggermente meglio sulle città del litorale e sulle colline dove brezza marina e quota riescono a diminuire lema solo di qualche grado. Sicuramente ancora per molti giorni il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di ...

iLMeteo.it

Le previsioniper il weekend ci dicono di un caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38 - 40° C, domenica anche a. Le temperature in Pianura Padana toccheranno i 38 - 39°C all'...Caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38 - 40° C, domenica anche a. Le temperature in Pianura Padana toccheranno i 38 - 39°C all'ombra fino a martedì, ovviamente anche con un alto tasso di umidità. Al Centro ed al Sud, come è successo negli ultimi giorni, il ... Meteo Roma: oggi nubi sparse, Mercoledì 29 e Giovedì 30 sole e caldo L’annuncio della presidente dell’Assemblea Capitolina: “Il prossimo 11 luglio premieremo nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio ...Anche la giornata di venerdì 1 luglio è caratterizzata dall’alta pressione con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi in Sicilia. Venti deboli variabili o tendenti a Sud-Sud-Ovest sullo Ionio.