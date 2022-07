Macron sugli ex brigatisti 'Deve processarli l'Italia' - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron (foto), ha ribadito il suo auspicio che i 10 ex terroristi rossi Italiani per i quali mercoledì la giustizia francese ha negato l'estradizione siano "giudicati ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente francese, Emmanuel(foto), ha ribadito il suo auspicio che i 10 ex terroristi rossini per i quali mercoledì la giustizia francese ha negato l'estradizione siano "giudicati ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @repubblica: La svolta di Macron sugli ex terroristi: “Noi con l’Italia, valutiamo il ricorso” [dalla nostra corrispondente Anais Ginori… - NicolaTenerelli : RT @repubblica: La svolta di Macron sugli ex terroristi: “Noi con l’Italia, valutiamo il ricorso” [dalla nostra corrispondente Anais Ginori… - andfranchini : La svolta di Macron sugli ex terroristi: “Noi con l’Italia, valutiamo il ricorso” - la Repubblica - gervasoni1968 : Molto bene, ovviamente ha ascoltato Draghi, non gli ululati di Salvini e degli altri sovranisti che lasciavano inte… - repubblica : La svolta di Macron sugli ex terroristi: “Noi con l’Italia, valutiamo il ricorso” [dalla nostra corrispondente Anai… -