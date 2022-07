LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Ferrari davanti con l’asciutto, Sainz al comando. Risultati e classifica prove libere (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE prove libere 2 LA classifica DELLE prove libere prove libere INTERLOCUTORIE, CARLOS Sainz DA’ SEGNALI CON I NUOVI PEZZI COS’HA CAMBIATO CARLOS Sainz SULLA Ferrari? PERCHE’ NON RISCHIA PENALITA’ 18.08 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.06 Ferrari va forte ed è competitiva, mentre la Red Bull ha girato davvero poco per poter valutare il potenziale della RB18 sul passo. Attenzione invece alla Mercedes, che sembra davvero più vicina ai due top team rispetto all’inizio della stagione. 18.05 La simulazione di qualifica non sembra ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE2 LADELLEINTERLOCUTORIE, CARLOSDA’ SEGNALI CON I NUOVI PEZZI COS’HA CAMBIATO CARLOSSULLA? PERCHE’ NON RISCHIA PENALITA’ 18.08 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.06va forte ed è competitiva, mentre la Red Bull ha girato davvero poco per poter valutare il potenziale della RB18 sul passo. Attenzione invece alla Mercedes, che sembra davvero più vicina ai due top team rispetto all’inizio della stagione. 18.05 La simulazione di qualifica non sembra ...

