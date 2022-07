Il declino del divo Marlon Brando: morto 18 anni fa in solitudine e povertà (Di venerdì 1 luglio 2022) Quando si pensa ai maggiori divi hollywoodiani che hanno fatto la storia del cinema non può mancare il nome di Marlon Brando. Istrionico, talentoso, cinico, presuntuoso fu uno dei simboli della new Hollywood che ha collezionato nella sua lunga carriera film come “Il Padrino“, “Apocalypse Now“, “Ultimo tango a Parigi“. Nonostante questo, ogni cosa è destinata a finire, così come il successo e per Marlon Brando non fu un finale degno di una star mondiale come lui. Marlon Brando: il lato oscuro dell’icona Marlon Brando come Don Vito Corleone nel film “Il Padrino” (Credits: Vanity Fair)Il suo ultimo ruolo fu in “Superman II” anche se già in “Apocalypse Now” lo vediamo visibilmente cambiato, motivo per cui chiede di apparire sempre avvolto nell’ombra. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Quando si pensa ai maggiori divi hollywoodiani che hanno fatto la storia del cinema non può mancare il nome di. Istrionico, talentoso, cinico, presuntuoso fu uno dei simboli della new Hollywood che ha collezionato nella sua lunga carriera film come “Il Padrino“, “Apocalypse Now“, “Ultimo tango a Parigi“. Nonostante questo, ogni cosa è destinata a finire, così come il successo e pernon fu un finale degno di una star mondiale come lui.: il lato oscuro dell’iconacome Don Vito Corleone nel film “Il Padrino” (Credits: Vanity Fair)Il suo ultimo ruolo fu in “Superman II” anche se già in “Apocalypse Now” lo vediamo visibilmente cambiato, motivo per cui chiede di apparire sempre avvolto nell’ombra. ...

Pubblicità

DrTocca : @prokofiev95 @IXgennaio1900 @Luca92347104 @45acpjoe @antonellachiod2 @AquilottoEddy @Valenti07151093 @PaoloPol6… - AbyssWatcher89 : @maurop55303472 @ilciccio67 Certo perché Exor non ha modo di ripianare i bilanci, e se anche non volesse, nonostant… - AdrianoPortogal : @GiulioMarin2 @GiulioMarini2 io che pensa fosse merito del declino del virus e dei vaccini. In realtà è merito del suo enforcement - daniel_sempere1 : @EnricoLetta Caro Letta, posso sottolineare il fatto che il denominatore comune, in entrambe i casi, è la sopravviv… - arwen0506 : RT @Vittori87874074: BUFFONE DA BARACCONE L'autunno del Patriarca. Il malinconico declino di Grillo e del suo logoro repertorio (di Mattia… -