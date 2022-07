Germania - Il giudice contro la Suv | Multa raddoppiata | è più pericolosa di altre auto

(Di venerdì 1 luglio 2022) Nella prima decade degli anni 2000, in Italia, non sono mancate clamorose prese di posizionele Suv. O meglio,i guidatori di Suv, rei, agli occhi di molti politici e di una parte dell'opinione pubblica, di ogni nefandezza per il solo fatto di possedere una vettura con le "ruote alte". Dai palazzi della politica, a un certo punto, spuntò anche la proposta di una specifica sovrattassa sulle Sport utility, finita nel nulla per l'impossibilità di individuare univocamente i veicoli caratterizzati da una particolare forma della carrozzeria e da un'altezza da terra superiore. Rischi superiori? Inc'è unche, a prima vista, sembrerebbe pensarla come certi politici d'antan nostrani. Il magistrato, di stanza a Francoforte, avrebbe infatti comminato a un guidatore di Suv una...

Rischi superiori Inc'è unche, a prima vista, sembrerebbe pensarla come certi politici d'antan nostrani. Il magistrato, di stanza a Francoforte, avrebbe infatti comminato a un guidatore di Suv una sanzione doppia per il guidatore di una Sport utility passato con il semaforo rosso a Francoforte: "La violazione ha comportato un rischio maggiore per i pedoni".