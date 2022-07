Galgani torna dal chirurgo estetico | ecco il nuovo intervento

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sono passati più di 10 anni da quando è apparsa per la prima volta al Trono Over e ormai Gemmaè una delle colonne di Uomini e Donne. Nel tempo la dama ha cambiato look e anche aspetto. A Selfie Le Cose Cambiano Gems ha rifatto i denti e qualche anno dopo si è regalata un lifting e anche una mastoplastica. Nulla di eccessivo, adesso Gemma ha un aspetto più fresco, ma comunque molto naturale. I ritocchini però potrebbero non essere finiti, sembra infatti che ladarà presto una limatina al naso, per renderlo più piccolo e proporzionato. A svelare questo retroscena è stato Riccardo Signoretti su. “Presto potrebbe avere unprofilo. Sembra che Gemmasia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E, in un gioco grafico, ...