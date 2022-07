Gabriella Ferri, chi erano i mariti Giancarlo Riccio e Seva Borzak (Di venerdì 1 luglio 2022) La cantautrice Gabriella Ferri si è sposata due volte: la prima con Giancarlo Riccio dal 1967 al 1970, la seconda volta con Seva Borzak, dal 1972 al 2004, anno della morte della cantante. Giancarlo Riccio, giovane diplomatico, era figlio dell’ambasciatore italiano in Congo. La giornalista Olga di Robilant ha raccontato nel suo blog, il primo incontro tra la cantautrice romana e il primo marito: “Una sera mi recai al Bagaglino con il figlio di un nostro ambasciatore a Cuba, a sua volta diplomatico alla Farnesina, Giancarlo Riccio. “Ti farò ascoltare una cantante unica al mondo” gli avevo detto. Gli presentai Gabriella dopo lo spettacolo, anche lui con gli occhi lucidi dall’emozione provata, e Gabriella lo conquistò. Anzi, lo sposò”. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) La cantautricesi è sposata due volte: la prima conRiccio dal 1967 al 1970, la seconda volta con, dal 1972 al 2004, anno della morte della cantante.Riccio, giovane diplomatico, era figlio dell’ambasciatore italiano in Congo. La giornalista Olga di Robilant ha raccontato nel suo blog, il primo incontro tra la cantautrice romana e il primo marito: “Una sera mi recai al Bagaglino con il figlio di un nostro ambasciatore a Cuba, a sua volta diplomatico alla Farnesina,Riccio. “Ti farò ascoltare una cantante unica al mondo” gli avevo detto. Gli presentaidopo lo spettacolo, anche lui con gli occhi lucidi dall’emozione provata, elo conquistò. Anzi, lo sposò”. I ...

