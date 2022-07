Covid, Ilaria Capua: “Il problema non è il gatto ma l’effetto domino che potrebbe crearsi nel regno animale” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il primo caso documentato di trasmissione da un gatto di un essere umano dell’infezione da Covid ha allarmato. Ma secondo la scienziata Ilaria Capua non bisogna allarmarsi: “Non vi preoccupate: è altamente improbabile che vi prenderete il Covid-19 dal gatto di casa. Non solo perché è un’evenienza molto rara, ma perché è stato un caso di reverse spillover: il gatto ha preso il virus dall’homo sapiens e lo ha ritrasmesso con uno starnuto” spiega in una intervista al Corriere della Sera. “Che i gatti potessero infettarsi lo sapevamo perché anche i grossi felini, sia tigri che leoni, hanno preso il virus – precisa -. Chiaro che se un felino si infetta e vi è intensa replicazione virale in corso ti puoi prendere l’infezione, soprattutto se dorme sul tuo cuscino”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Il primo caso documentato di trasmissione da undi un essere umano dell’infezione daha allarmato. Ma secondo la scienziatanon bisogna allarmarsi: “Non vi preoccupate: è altamente improbabile che vi prenderete il-19 daldi casa. Non solo perché è un’evenienza molto rara, ma perché è stato un caso di reverse spillover: ilha preso il virus dall’homo sapiens e lo ha ritrasmesso con uno starnuto” spiega in una intervista al Corriere della Sera. “Che i gatti potessero infettarsi lo sapevamo perché anche i grossi felini, sia tigri che leoni, hanno preso il virus – precisa -. Chiaro che se un felino si infetta e vi è intensa replicazione virale in corso ti puoi prendere l’infezione, soprattutto se dorme sul tuo cuscino”. La ...

