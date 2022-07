CorSport: Koulibaly, pronta proposta di rinnovo per 5 anni ad uno stipendio vicino a quello attuale (Di venerdì 1 luglio 2022) Per Kalidou Koulibaly il Napoli è disposto a fare un’eccezione alla regola di riduzione del monte ingaggi. Il Corriere dello Sport scrive che, durante il ritiro, De Laurentiis offrirà al difensore senegalese un rinnovo con un sensibile ritocco rispetto all’ultima offerta avanzata e rifiutata da Kalidou. “DeLa, pur non arrivando a confermare in toto i 6 milioni più bonus di uno stipendio valido fino al prossimo 30 giugno, sarebbe disposto a un ritocco importante rispetto alla prima proposta già rifiutata per convincerlo a rinnovare. Per cinque anni. Magari ne parleranno in ritiro. Magari prima che il Barcellona confezioni l’offerta annunciata però mai recapitata o il Chelsea irrompa sulla scena dal fumo di Londra”. Koulibaly è considerato un baluardo, il Napoli non vuole privarsene. “De ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Per Kalidouil Napoli è disposto a fare un’eccezione alla regola di riduzione del monte ingaggi. Il Corriere dello Sport scrive che, durante il ritiro, De Laurentiis offrirà al difensore senegalese uncon un sensibile ritocco rispetto all’ultima offerta avanzata e rifiutata da Kalidou. “DeLa, pur non arrivando a confermare in toto i 6 milioni più bonus di unovalido fino al prossimo 30 giugno, sarebbe disposto a un ritocco importante rispetto alla primagià rifiutata per convincerlo a rinnovare. Per cinque. Magari ne parleranno in ritiro. Magari prima che il Barcellona confezioni l’offerta annunciata però mai recapitata o il Chelsea irrompa sulla scena dal fumo di Londra”.è considerato un baluardo, il Napoli non vuole privarsene. “De ...

Pubblicità

napolista : CorSport: #Koulibaly, pronta proposta di rinnovo per 5 anni ad uno stipendio vicino a quello attuale Adl è dispost… - infoitsport : CorSport - De Ligt a rischio cessione: il sogno Juve è Koulibaly - salvione : 'Senza Koulibaly, Spalletti potrebbe dimettersi: non deve essere ceduto” - zuebex : @Chehaly @CorSport @AroundJuventus Chiesa - DV7 - Di Maria/ Zaniolo Kostic - Pogba - Locatelli - Zakaria Cambiaso… - salvione : Koulibaly, relax in vacanza con la famiglia aspettando la nuova stagione -