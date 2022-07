Calciomercato Milan | contatti continui e fiducia crescente per Ziyech

(Di venerdì 1 luglio 2022) . Il giocatore vuole i rossoneri Come riportato da Sky Sport, ilsta continuando a trattare con il Chelsea per Hakim. Anche oggi ci sono statiimportanti tra le parti e continuano a esserci., infatti, è un obiettivo serio dele il club rossonero sta cercando la formula giusta per portarlo a disposizione di Pioli. Il giocatore ha dato piena apertura al trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Galliani non vuole porre limiti al suo Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex dirigente del Milan nelle ultime ore ha provato a contattare due big per l'attacco: Icardi e Dybala. Maldini - Massara, ufficiale il rinnovo fino al 2024. A costruire il Milan del futuro sarà ancora il duo Maldini - Massara. Il Milan è alla ricerca del grande colpo sulla trequarti: contatti continui con il club proprietario del cartellino del giocatore. Confermati i contatti per un forte esterno offensivo: Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli e ai tifosi del Milan un grande colpo.