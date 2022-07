Calcio Napoli, in vendita i biglietti per la prima amichevole a Dimaro contro l’Anaune (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Calcio Napoli disputerà la prima amichevole in Trentino il 14 luglio alle ore 18 al Centro Sportivo di Dimaro contro la Anaune Val Di Non: ecco come acquistare i tagliandi. Meno di due settimane all’inizio ufficiale della stagione del Calcio Napoli 2022/2023. Il 9 luglio gli azzurri saranno in Val di Sole per il Leggi su 2anews (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildisputerà lain Trentino il 14 luglio alle ore 18 al Centro Sportivo dila Anaune Val Di Non: ecco come acquistare i tagliandi. Meno di due settimane all’inizio ufficiale della stagione del2022/2023. Il 9 luglio gli azzurri saranno in Val di Sole per il

