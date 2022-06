Buon compleanno Carla Maurizi | Adib Fatehali | Mariastella Gelmini…

Pubblicità

teatrolafenice : Iniziamo la giornata con la 'Polacca eroica' di Chopin e buon compleanno a Rafal Blechacz che ce la interpreta!… - juventusfc : Tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Chimenti ?? - EnricoLetta : Buon Compleanno Presidente! Ti siamo accanto ogni giorno e in questo #29giugno in particolare. #GiorgioNapolitano - alessio_granchi : @Ivana41974936 Tanti auguri di buon compleanno - AbeteFrank : RT @sscnapoli: ?? Buon compleanno, Andrea! ?? ?? #ForzaNapoliSempre -

Samp News 24

...tenerissima foto in occasione deldel figlio scrivendo: 'oggi il mio eroe compie 8 anni. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. Non ho mai conosciuto nessuno così gentile o di...L'Istituto La Provvidenza auguraalla signora Luigia Capelletti che ieri (mercoledì) ha raggiunto un traguardo importante: centodue anni, festeggiati oggi insieme ai suoi famigliari e a tutto il reparto in cui è ... Buon compleanno, Pozzi: il ricordo social della Sampdoria - FOTO Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Successo di partecipazione martedì 28 giugno per la giornata di festa organizzata per i 14 anni di AMMP (Associazione Morgagni Malattie Polmonari) ODV.