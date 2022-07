Borsa: l'Asia cade ancora con i timori di recessione (Di venerdì 1 luglio 2022) Terza seduta consecutiva in rosso per le Borse Asiatiche che continuano ad essere battute dalla paura di una recessione scatenata dalla corsa dei prezzi e dal timore che le banche centrali ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Terza seduta consecutiva in rosso per le Borsetiche che continuano ad essere battute dalla paura di unascatenata dalla corsa dei prezzi e dal timore che le banche centrali ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: l'Asia cade ancora con i timori di recessione: Giù i future sugli Usa e l'Europa, occhi all'inflazione Ue - MastroBlockcha1 : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: #futures #USA in calo, attesa dati disoccupazione ?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #gregg… - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: #futures #USA in calo, attesa dati disoccupazione ?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #gregg… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA in calo, attesa dati disoccupazione ?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Asia scivola con Wall street, in controtendenza Cina: In calo i futures sull'avvio dei listini europei https://t.c… -