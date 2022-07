Bologna, cade in piscina con bimba: muore la baby sitter (Di venerdì 1 luglio 2022) È morta la baby sitter cinquantenne, di origine filippina, che nella tarda mattinata di ieri è finita sott'acqua in una piscina privata di una villa sui colli bolognesi insieme alla bimba di appena due anni che accudiva. Non è ancora accertata la dinamica di quanto successo. La bimba è in prognosi riservata al Sant'Orsola di Bologna. La baby sitter è stata inizialmente ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore, già in condizioni molto gravi, poi le sue condizioni sono peggiorate ed è deceduta. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 luglio 2022) È morta lacinquantenne, di origine filippina, che nella tarda mattinata di ieri è finita sott'acqua in unaprivata di una villa sui colli bolognesi insieme alladi appena due anni che accudiva. Non è ancora accertata la dinamica di quanto successo. Laè in prognosi riservata al Sant'Orsola di. Laè stata inizialmente ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore, già in condizioni molto gravi, poi le sue condizioni sono peggiorate ed è deceduta.

