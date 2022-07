Bambini al sole: qualche consiglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Bambini al sole: ecco qualche regola per far vivere ai vostri figli un’estate serena all’aria aperta Con l’arrivo dell’estate anche i nostri bimbi si possono godere finalmente l’aria aperta, il mare e la luce che tanto bene fa alla nostra salute così come alla salute dei più piccoli. Bambini al sole è infatti un binomio molto positivo. Sono tanti gli effetti benefici del sole sulla loro salute, l’importante è prendere qualche precauzione per evitare spiacevoli disavventure. L’estate è la stagione della libertà, del tempo libero e della vita all’aria aperta. Il sole è un grande alleato per il nostro benessere e i benefici dell’esposizione dell’estate si riflettono sull’organismo per tutto il resto dell’anno. Ma come ormai si sa, purtroppo ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 1 luglio 2022)al: eccoregola per far vivere ai vostri figli un’estate serena all’aria aperta Con l’arrivo dell’estate anche i nostri bimbi si possono godere finalmente l’aria aperta, il mare e la luce che tanto bene fa alla nostra salute così come alla salute dei più piccoli.alè infatti un binomio molto positivo. Sono tanti gli effetti benefici delsulla loro salute, l’importante è prendereprecauzione per evitare spiacevoli disavventure. L’estate è la stagione della libertà, del tempo libero e della vita all’aria aperta. Ilè un grande alleato per il nostro benessere e i benefici dell’esposizione dell’estate si riflettono sull’organismo per tutto il resto dell’anno. Ma come ormai si sa, purtroppo ...

