Armi all’Ucraina, l’ombra dei terroristi (Di venerdì 1 luglio 2022) I sistemi di Armi consegnati in Ucraina dagli Stati Uniti e da altri Paesi occidentali stanno finendo sul mercato nero per un possibile acquisto da parte di organizzazioni terroristiche internazionali. Lo ha denunciato l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia. “Grazie alla nota e incredibile corruzione dei funzionari ucraini, le Armi fornite dall’America e dall’Europa vengono vendute apertamente sul mercato nero ucraino. Una ricerca su internet molto semplice vi mostrerà che gli Stinger americani sono venduti per 7mila dollari a pezzo e i Javelin per 30mila dollari ciascuno”, ha detto Nebenzia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Naturalmente, queste vendite non sfuggiranno ai terroristi internazionali, compresi quelli che agiscono in Europa e in America”. Gli Stati Uniti e i loro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) I sistemi diconsegnati in Ucraina dagli Stati Uniti e da altri Paesi occidentali stanno finendo sul mercato nero per un possibile acquisto da parte di organizzazioniche internazionali. Lo ha denunciato l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia. “Grazie alla nota e incredibile corruzione dei funzionari ucraini, lefornite dall’America e dall’Europa vengono vendute apertamente sul mercato nero ucraino. Una ricerca su internet molto semplice vi mostrerà che gli Stinger americani sono venduti per 7mila dollari a pezzo e i Javelin per 30mila dollari ciascuno”, ha detto Nebenzia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Naturalmente, queste vendite non sfuggiranno aiinternazionali, compresi quelli che agiscono in Europa e in America”. Gli Stati Uniti e i loro ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #30giugno aggiornate le liste i filoputiani sono ovunque! ?? Alla mensa del summit Nato propinano insalata russa e i… - fattoquotidiano : “Sono felice di avere il tempo di chiarire la mia posizione sull’invio delle armi all’Ucraina”. Comincia così l’int… - Luigina33408159 : @matteosalvinimi E intanto mandate armi all'Ucraina - pameladiverona : RT @ottobrerosa: Delle #armi che inviamo all'#Ucraina non si può sapere niente. Del #PNRR idem. Và all'estero e non sappiamo mai prima cosa… - Rosyfree74 : RT @ottobrerosa: Delle #armi che inviamo all'#Ucraina non si può sapere niente. Del #PNRR idem. Và all'estero e non sappiamo mai prima cosa… -