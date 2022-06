“Una puzza di me***”. Edoardo Tavassi, quella cosa sull’Isola viene fuori solo ora. Un retroscena intimo (Di giovedì 30 giugno 2022) I bisogni all’Isola dei Famosi, ma anche le pulsioni sessuali e alcuni retroscena sulla vita intime dei naufraghi dell’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria vinta dall’attore romano Nicolas Vaporidis. A svelarle ci ha pensato Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina Tavassi è tornato a parlare dell’esperienza in Honduras e attraverso una storia pubblicata su Instagram ha risposto alle tantissime domande dei suoi follower. L’ex naufrago, una vera scoperta in questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha parlato a ruota libera dell’esperienza a Cayo Cochinos. I bisogni all’Isola dei Famosi. Parla Edoardo Tavassi: “puzza di cacca” Tanti i retroscena svelati, dai bisogni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) I bisogni all’Isola dei Famosi, ma anche le pulsioni sessuali e alcunisulla vita intime dei naufraghi dell’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria vinta dall’attore romano Nicolas Vaporidis. A svelarle ci ha pensato. Il fratello di Guendalinaè tornato a parlare dell’esperienza in Honduras e attraverso una storia pubblicata su Instagram ha risposto alle tantissime domande dei suoi follower. L’ex naufrago, una vera scoperta in questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha parlato a ruota libera dell’esperienza a Cayo Cochinos. I bisogni all’Isola dei Famosi. Parla: “di cacca” Tanti isvelati, dai bisogni ...

MelogranoRosa : @987mies @Gilgam3sh_fate esatto è proprio una puzza di quel genere ?? - comeunasvista : @Giusepp73435001 Ma infatti io non me ne stupisco. La tanto decantata 'democrazia', in una società capitalistica e… - CoglioneBionico : Appena fatta una gaffe tremenda con collega dicendo che sentivo una puzza di fogna tremenda e invece era il suo pranzo ???? - annullataa : mi dispiace ma per me l'odore dei libri ingialliti non è un odore ma una puzza che mi fa venire la nausea - angrybithc : @Vale04274846 @Mitrucco La puzza, i batteri e compagnia sono dati dalla mancanza di igiene e pulizia, ma i peli non… -