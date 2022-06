“Una cosa terribile”, Edoardo Tavassi svela tutto: accadeva di nascosto all’Isola dei Famosi (Di giovedì 30 giugno 2022) “Una cosa terribile”, Edoardo Tavassi svela tutto: accadeva di nascosto all’Isola dei Famosi. I fan sono rimasti impietriti di fronte alla rivelazione Attraverso una diretta Instagram, il fratello di Guendalina ha svelato i retroscena della sua avventura in Honduras. Alcuni particolari hanno colpito in modo incredibile i followers. L’esperienza all’Isola dei Famosi non è un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) “Una”,didei. I fan sono rimasti impietriti di fronte alla rivelazione Attraverso una diretta Instagram, il fratello di Guendalina hato i retroscena della sua avventura in Honduras. Alcuni particolari hanno colpito in modo incredibile i followers. L’esperienzadeinon è un L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

FBiasin : Camano (agente #Lautaro): “Lautaro e #Lukaku sono legati. Indossare questa maglia non è da tutti, è una cosa grande… - gennaromigliore : Intervenendo in Aula sullo #IusScholae, una battaglia di civiltà che finalmente il Parlamento decide di affrontare.… - borghi_claudio : Mi piace l'odore di golpe la mattina... E così sappiamo su cosa fare oggi una bella interrogazione ?? - lucablanco73 : Stamattina m'è successa una cosa particolare, mi son svegliato con una 'Gru' davanti alla finestra, saliva su verso… - guncheekss : @Larenias_ si ho visto… onestamente se loro non vogliono perdonarlo e preferiscono non fidarsi delle sue scuse, ma… -