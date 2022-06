Tumore alla prostata, si ampliano le possibilità di cura (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Tumore alla prostata è il più diffuso tra gli uomini in Italia e rappresenta oltre il 20 per cento di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Oggi le possibilità di cura si sono ampliate poiché AIFA ha deciso la rimborsabilità del farmaco apalutamide anche per l'indicazione relativa al trattamento di uomini adulti con carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni. "Quello che è cambiato negli ultimi dieci anni - ha detto il dottor Orazio Caffo direttore dell'unità operativa di Oncologia medica dell'ospedale di Trento - è che abbiamo la dimostrazione che questa terapia ormonale di vecchia generazione non è sufficiente, in realtà c'è la necessità di aggiungere un secondo farmaco. Purtroppo in Italia fino a poche settimane fa in Italia l'unico trattamento che potevamo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilè il più diffuso tra gli uomini in Italia e rappresenta oltre il 20 per cento di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Oggi ledisi sono ampliate poiché AIFA ha deciso la rimborsabilità del farmaco apalutamide anche per l'indicazione relativa al trattamento di uomini adulti con carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni. "Quello che è cambiato negli ultimi dieci anni - ha detto il dottor Orazio Caffo direttore dell'unità operativa di Oncologia medica dell'ospedale di Trento - è che abbiamo la dimostrazione che questa terapia ormonale di vecchia generazione non è sufficiente, in realtà c'è la necessità di aggiungere un secondo farmaco. Purtroppo in Italia fino a poche settimane fa in Italia l'unico trattamento che potevamo ...

Pubblicità

monicafiorio64 : @zampa_qua Ho anch'io un cane che ha tumore alla vescica. E' da primo gennaio che lo curo. Uso traverse pannolini d… - EItonMcCartney : RT @Swaffle_7: @EItonMcCartney Non sono pronto alla trama che gira intorno al tumore - Swaffle_7 : @EItonMcCartney Non sono pronto alla trama che gira intorno al tumore - alecavo : RT @andreariscassi: Era un progetto comune. Una promessa fatta meno di una settimana prima che il tumore ti portasse via. Ci ho messo un po… - Puglia_in : SALUTE - AIFA approva rimborsabilità dell'antitumorale della Janssen, Apalutamide. Sopravvivenza aumentata di 21 me… -