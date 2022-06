Tommaso Zorzi contro Pucci dopo la battuta omofoba: “Mi deve delle scuse” (Di giovedì 30 giugno 2022) Tommaso Zorzi arrabbiato sui social dopo una battuta omofoba di Pucci nel corso di uno spettacolo: caos sui social Quando si tratta di scherzare e ridere Zorzi è praticamente sempre in prima linea. Ma questa volta non ci sta, visto che è stato vittima di una battuta decisamente poco simpatica del comico Pucci, che se pensava di strappare via una risata è riuscito nell’intento totalmente opposto. Nelle scorse ore il conduttore di Tailor Made e vincitore del GF Vip 5 è venuto a conoscenza del siparietto, con il cabarettista di Colorado che nel corso di un suo spettacolo si sarebbe reso protagonista di una ‘battuta’ di questo tipo: “I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno s. in due, se sei ancora ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022)arrabbiato sui socialunadinel corso di uno spettacolo: caos sui social Quando si tratta di scherzare e ridereè praticamente sempre in prima linea. Ma questa volta non ci sta, visto che è stato vittima di unadecisamente poco simpatica del comico, che se pensava di strappare via una risata è riuscito nell’intento totalmente opposto. Nelle scorse ore il conduttore di Tailor Made e vincitore del GF Vip 5 è venuto a conoscenza del siparietto, con il cabarettista di Colorado che nel corso di un suo spettacolo si sarebbe reso protagonista di una ‘’ di questo tipo: “I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno s. in due, se sei ancora ...

tommaso_zorzi : Iniziato ora 4 minuti in anticipo perché questa è casa mia e quindi comando io. Ah no. #TailorMade - tommaso_zorzi : Vi ricordo oggi alle 21:30 per una visione insieme di #TaylorMade bellaaaaaaa - tommaso_zorzi : Vogliamo organizzare un orario per vederci #TailorMade tutt* insieme? #tzvip - RenataMontresor : RT @66Kindle: #tzvip @tommaso_zorzi finalmente un po' di civiltà? Chissà, io lo spero