Stragi di migranti e informazione: non possiamo chiudere gli occhi (Di giovedì 30 giugno 2022) Spero vivamente che "Avvenire", che leggo con attenzione e partecipazione ormai da anni, sia sempre in grado di non cadere in simili trappole. Con stima Ludovico Pagani Milano Grazie per la stima e l'... Leggi su avvenire (Di giovedì 30 giugno 2022) Spero vivamente che "Avvenire", che leggo con attenzione e partecipazione ormai da anni, sia sempre in grado di non cadere in simili trappole. Con stima Ludovico Pagani Milano Grazie per la stima e l'...

Pubblicità

cotoelgyes : Con i nostti atteggiamenti insensati neghiamo il diritto alla vita a molti. Guardate le stragi quotidiane dei migra… - GPeppe34N : RT @SaracomemeSara: 16 feriti tra i quali 4 bambini in condizioni critiche. Si tratta di una delle stragi di migranti più gravi avvenute in… - Newsinunclick : Cordoglio per le due recenti tragedie che hanno coinvolto migranti a Melilla e negli Stati Uniti e preghiere per le… - SaracomemeSara : 16 feriti tra i quali 4 bambini in condizioni critiche. Si tratta di una delle stragi di migranti più gravi avvenut… - NicoleRamadori : RT @Radio1VivaVoce: Guerra #Ucraina, 124esimo giorno @nelloscavo Summit #NATO @MatteoBressan81 @NATOFoundation Stragi #migranti #Texas e #… -