Sonego-Gaston oggi, Wimbledon 2022: orario 30 giugno, programma, tv, streaming (Di giovedì 30 giugno 2022) Lorenzo Sonego torna in azione quest’oggi sull’erba del campo 14 all’All England Club di Church Road contro Hugo Gaston per il secondo turno di Wimbledon 2022, terzo Grand Slam stagionale. Il 27enne torinese, dopo aver battuto all’esordio in cinque set l’americano Denis Kudla, si gioca una chance importante di raggiungere il terzo turno con all’orizzonte un possibile confronto sul centrale contro Rafael Nadal. L’azzurro si presenta con i favori del pronostico alla partita odierno, anche grazie ai due successi ottenuti contro il francese n.66 ATP negli unici due scontri diretti andati in scena nel World Tour. Wimbledon 2022: tornano in campo Nadal, Tsitsipas e Swiatek. Attenzione a Kyrgios e Sonego Di seguito la data, il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Lorenzotorna in azione quest’sull’erba del campo 14 all’All England Club di Church Road contro Hugoper il secondo turno di, terzo Grand Slam stagionale. Il 27enne torinese, dopo aver battuto all’esordio in cinque set l’americano Denis Kudla, si gioca una chance importante di raggiungere il terzo turno con all’orizzonte un possibile confronto sul centrale contro Rafael Nadal. L’azzurro si presenta con i favori del pronostico alla partita odierno, anche grazie ai due successi ottenuti contro il francese n.66 ATP negli unici due scontri diretti andati in scena nel World Tour.: tornano in campo Nadal, Tsitsipas e Swiatek. Attenzione a Kyrgios eDi seguito la data, il calendario completo, il ...

