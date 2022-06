Sacchi e Bergomi per il via ufficiale alla sessione estiva di calciomercato

Pubblicità

mauriziosantin : RT @sbonaccini: Ad inaugurare “Calciomercato” presso il meraviglioso Grand Hotel di Rimini, con Matteo Marani, Arrigo Sacchi, Beppe Bergomi… - movittone : RT @sbonaccini: Ad inaugurare “Calciomercato” presso il meraviglioso Grand Hotel di Rimini, con Matteo Marani, Arrigo Sacchi, Beppe Bergomi… - sbonaccini : Ad inaugurare “Calciomercato” presso il meraviglioso Grand Hotel di Rimini, con Matteo Marani, Arrigo Sacchi, Beppe… -

... con ospiti d'eccezione come Rosella Sensi, Beppe, Arrigo, Frederic Massara e Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi.Insieme a Tiago Pinto molti personaggi importanti del mondo del calcio, da Frederic Massara, ex ds proprio della Roma e attualmente al Milan, Beppe, Arrigoe Rosella Sensi. Il ...Anche FootballNews24 è presente alla cerimonia d'inizio del calciomercato estivo 2022, ospiti illustri Bergomi, Sacchi, Massara ma non solo ...Dal 30 giugno al 1 settembre lo storico albergo ospita le trattative dei professionisti. Dall’1all’8 luglio l’esposizione che racconta la nazionale. Per l’inaugurazione, con Bonacini, Federica Cappell ...