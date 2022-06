(Di giovedì 30 giugno 2022) Gianluca, ex portiere dell’, ha rilasciato un’vista ai microfoni di SerieANews.com Dlotta scudetto del prossimo campionatoNazionale italiana, passando per Diego Armando Maradona: tanti i temi affrontati nell’vista di SerieANews.com a Gianluca. L’ex portiere, che ha visto le maglie di Sampdoria,, Bologna e Ascoli, ha avuto da tanto da dire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Luxgraph : Guido Pagliuca saluta Lucca: è il nuovo tecnico del Siena - h4r1b01_ : @Snake90Inter @vaisaverio vabé già il baricentro dell'inter di Simoni era al limite dell'area piccola di Pagliuca i… - chiapperfield : @Gianlucaimpa @autofiorlig @Cobretti_80 No, però penso che non possa più fare il titolare dell’Inter da almeno due… - chiapperfield : @autofiorlig @Cobretti_80 Un colpo di testa a palombella su calcio d’angolo e tu manco ci provi? Poi pagliuca difen… - Cardocan1 : RT @storiainter: #GmPodcast - Zenga, Pagliuca, Julio Cesar -

SerieANews

Di tutti i giocatori storici dell'che potevano essere i suoi prediletti, scelse lui pic.twitter.com/ce7ehu9AfE IM FOMENTATORE NERAZZURRO (@fyoobas) June 26, 2022 Gianluca, Andrea ...Per le uscite ci sarà tempo, ma per le entrate i Percassi&vogliono battere sul tempo la ... avvicinandosi alla richiesta dell'. E ora ha in mente un doppio piano per risolvere il nodo ... Pagliuca: “Inter la più forte, Napoli indebolito. Attenti alla Juve…” Tutta la giornata di calciomercato di mercoledì 29 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui princi ...Sessanta milioni di euro: se fino a un mese fa l’Atalanta, sbattuta fuori dall’Europa e senza un comandante certo a guidarla, sembrava alla fine di un ciclo, con questo tesoretto sul piatto ne ha già ...