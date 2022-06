(Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Il processo di innovazione diEurope riguarda tutte le aree che aggiungono valore ai nostri. L'IoT ha il grosso vantaggio di incrementare la value proposition del singolo prodotto e quindi tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e con la possibilità dione attraverso un'app aumenta il valore dell'elettrodomestico”. Lo ha detto Giampiero, Responsabile IoT e Brand diEurope, a margine della conferenza di presentazione alla stampa del progetto di venture building ‘Open Enterprise'. “Per esempio -ha spiegato- non sarà più necessario impostare il lavaggio e la temperature della lavatrice, grazie all'IoT è sufficiente scattare una foto al bucato che si intende mettere nel ...

Pubblicità

LocalPage3 : Morbello (Haier): 'Elettrodomestici connessi semplificano vita consumatore' - StraNotizie : Morbello (Haier): 'Elettrodomestici connessi semplificano vita consumatore' - TV7Benevento : Morbello (Haier): 'Elettrodomestici connessi semplificano vita consumatore' - -

Yahoo Finanza

Si parla di un valore intorno ai 100 euro come fee d'ingresso e tra i 10 - 20 euro mensili in base ai lavaggi", ha così spiegato Gianpiero(Head of Brand & IoT diEurope) al Corriere ..."Un valore significativo è il fatto di non doversi curare più di niente" sottolinea al Corriere GianpieroWashpass sbarcherà in Italia tra settembre e ottobre 2022 . "Stiamo facendo ... Morbello (Haier): 'Elettrodomestici connessi semplificano vita consumatore'