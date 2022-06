Mio marito mi tradisce. E a me va bene così (Di giovedì 30 giugno 2022) Ciao sono Simona e più che chiedere un consiglio voglio porre una domanda: ma davvero credete che le mogli cornute non sappiano niente? Ve lo scrivo perché spesso mi capita di leggere commenti del tipo “le mogli sono le ultime a sapere”. Io sono una di queste. Mio marito è sempre stato debole da quel punto di vista, la voglia di correre dietro alle sottane non gli è ancora passata oggi che va verso i 60 e sta per diventare nonno. Lo so, lo so eccome, mica ho gli occhi foderati di fette di prosciutto! Eppure sapete che vi dico? Che mi va bene così, perché alla fine quel marito che mi tradisce è lo stesso che mi ha permesso di fare la bella vita. Non ho mai lavorato per scelta, ho potuto crescere i miei figli, dedicare il tempo ai miei hobbies, la palestra, le amiche. Nessun controllo sulle spese e ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022) Ciao sono Simona e più che chiedere un consiglio voglio porre una domanda: ma davvero credete che le mogli cornute non sappiano niente? Ve lo scrivo perché spesso mi capita di leggere commenti del tipo “le mogli sono le ultime a sapere”. Io sono una di queste. Mioè sempre stato debole da quel punto di vista, la voglia di correre dietro alle sottane non gli è ancora passata oggi che va verso i 60 e sta per diventare nonno. Lo so, lo so eccome, mica ho gli occhi foderati di fette di prosciutto! Eppure sapete che vi dico? Che mi va, perché alla fine quelche miè lo stesso che mi ha permesso di fare la bella vita. Non ho mai lavorato per scelta, ho potuto crescere i miei figli, dedicare il tempo ai miei hobbies, la palestra, le amiche. Nessun controllo sulle spese e ...

Pubblicità

iamnotaheroine : Ho deciso che vale la pena sposarmi solo se il mio futuro marito saprà grigliare l'asado e gli arrosticini - francexca : @China5ki Come la zia di mio marito, solo che lei cambia il bastone da passeggio. Uno per ogni look - arcticminnie : Mio marito @calabromilanist è disposto a donare il suo sangue come inchiostro per far firmare Paolo se le penne si… - serendipitygvn : «Adesso che ci sono cosa vedi?» «Vedo il più bello, il più stronzo e il più etero di tutta la scuola a cui ho sfas… - koosof : menomale che mio marito n.1 chrissino si fa i cazzi suoi e gioca con i cagnoli -