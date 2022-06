Mercato Roma, un addio in vista: potrebbe arrivare il ritiro! (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 30 giugno è l’ultimo giorno per molti calciatori, visto che le date per le scadenze dei contratti sono fissate per quel periodo. A Trigoria solo un giocatore è in questa condizione. Si tratta di Davide Santon. Le sue tracce si sono perse il 26 maggio 2021 in vista dell’ultima giornata di campionato, nonché l’ultima panchina giallorossa del tecnico Fonseca. Santon giocò 45 minuti, ma era sotto gli occhi di tutti che fosse finito ai margini del progetto giallorosso viste le sole 10 presenze quella stagione. Si pensava che con L’arrivo di Mourinho, con il quale ha vinto il triplete neroazzurro, Santon riuscisse a riguadagnarsi lo spazio che cercava fortemente da tempo. Purtroppo però così non è andata. Il calciatore italiano è finito insieme a tanti altri fuori rosa. Dall’arrivo dello Special One, la Roma ha creato una seconda squadra di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 30 giugno è l’ultimo giorno per molti calciatori, visto che le date per le scadenze dei contratti sono fissate per quel periodo. A Trigoria solo un giocatore è in questa condizione. Si tratta di Davide Santon. Le sue tracce si sono perse il 26 maggio 2021 indell’ultima giornata di campionato, nonché l’ultima panchina giallorossa del tecnico Fonseca. Santon giocò 45 minuti, ma era sotto gli occhi di tutti che fosse finito ai margini del progetto giallorosso viste le sole 10 presenze quella stagione. Si pensava che con L’arrivo di Mourinho, con il quale ha vinto il triplete neroazzurro, Santon riuscisse a riguadagnarsi lo spazio che cercava fortemente da tempo. Purtroppo però così non è andata. Il calciatore italiano è finito insieme a tanti altri fuori rosa. Dall’arrivo dello Special One, laha creato una seconda squadra di ...

