Mascherine Ffp2, il governo continua a raccomandarne l’utilizzo (Di giovedì 30 giugno 2022) Termina l’oggi l’obbligo redato dal 1° Maggio scorso sull’utilizzo delle Mascherine Ffp2 durante le ore lavorative. Una decisione che era stata presa due mesi fa, e che da oggi quindi allenta un po’ la presa verso le restrizioni Covid. Questo però preoccupa il governo, che teme una nuova ondata di contagi durante il periodo estivo. Per tale motivo, nella giornata di oggi, è previsto un comunicato sulle nuove disposizioni, comprese qualche passaggio importante sulle Mascherine. Verrà anche incoraggiato l’utilizzo dello smart working quando possibile. Il comunicato previsto in giornata Come riportato da “La Stampa“, ecco un estratto del comunicato che tra qualche ora verrà divulgato su tutti i canali social del governo. “Le Mascherine ... Leggi su zon (Di giovedì 30 giugno 2022) Termina l’oggi l’obbligo redato dal 1° Maggio scorso suldelledurante le ore lavorative. Una decisione che era stata presa due mesi fa, e che da oggi quindi allenta un po’ la presa verso le restrizioni Covid. Questo però preoccupa il, che teme una nuova ondata di contagi durante il periodo estivo. Per tale motivo, nella giornata di oggi, è previsto un comunicato sulle nuove disposizioni, comprese qualche passaggio importante sulle. Verrà anche incoraggiatodello smart working quando possibile. Il comunicato previsto in giornata Come riportato da “La Stampa“, ecco un estratto del comunicato che tra qualche ora verrà divulgato su tutti i canali social del. “Le...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, la bozza per il lavoro dei privati: mascherine e smart working in particolare per i fragili. Protezione con… - infoitinterno : Covid, al lavoro mascherine Ffp2, misurazione febbre e mense contingentate. La bozza - infoitinterno : Covid-19, mascherine FFP2 al lavoro e smart working per i fragili, le novità - innuendisoloio : Avete frantumato! - blogsicilia : ?? #Covid19, mascherine FFP2 al lavoro e smart working per i fragili, le novità contenute nella bozza di aggiornamen… -