Maria De Filippi, famosissima conduttrice Rai sogna di condurre un programma con lei: "Ecco come potremmo fare" (Di giovedì 30 giugno 2022) Mara Venier e Maria de Filippi insieme nella conduzione di un programma? Questo è il desiderio della conduttrice di Domenica In, che continua a fantasticare in attesa che l'idea si concretizzi. Lo storico volto Rai si è raccontato in una nuova intervista per Tv Blog, a cui ha rivelato di avere questo sogno nel cassetto. La sua è una lunga carriera televisiva, fatta sicuramente di alti e bassi. Ma questo momento lavorativo, per lei può definirsi "d'oro". Mara tornerà a settembre, a partire dal 18, con Domenica In, anche se, ogni anno, promette che sarà l'ultima stagione. Troppo affezionata al format e al calore del pubblico, la Venier, premiata dagli ascolti impeccabili della domenica. Quest'anno inoltre, è stata sperimentata anche una versione di Domenica In in prima serata e pare che si possa riproporre nella prossima ...

