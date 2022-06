In Serie A arriva un arbitro donna, il CorSport: l’Aia spinge per la parità o serve per poter dire «Avete visto?» (Di giovedì 30 giugno 2022) Dalla prossima stagione in Serie A arbitrerà anche un direttore di gara donna. Si tratta di Maria Sole Ferreri Caputi. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità. Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna commenta la scelta. “The Chosen One (ma non è LeBron), la prescelta, in fretta e furia sostituita Maria Marotta, sedotta e abbandonata. Storia di ottobre/novembre scorso, non c’è alcun colpo di teatro, alcuna sorpresa, nessuna esclusiva, tutto già scritto e detto. Resta la solita domanda, se la scelta sia una spinta forte che la nuova AIA, fra tanti affanni e tanti inciampi, vuole dare verso una doverosa e sacrosanta (ma anche reale) parità o se invece non serva per poter dire, poi: «Avete visto?». Il tutto – eventualmente – sulla pelle di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Dalla prossima stagione inA arbitrerà anche unttore di gara. Si tratta di Maria Sole Ferreri Caputi. Domani dovrebbere l’ufficialità. Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna commenta la scelta. “The Chosen One (ma non è LeBron), la prescelta, in fretta e furia sostituita Maria Marotta, sedotta e abbandonata. Storia di ottobre/novembre scorso, non c’è alcun colpo di teatro, alcuna sorpresa, nessuna esclusiva, tutto già scritto e detto. Resta la solita domanda, se la scelta sia una spinta forte che la nuova AIA, fra tanti affanni e tanti inciampi, vuole dare verso una doverosa e sacrosanta (ma anche reale)o se invece non serva per, poi: «?». Il tutto – eventualmente – sulla pelle di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva la prima arbitro in Serie A: è Maria Sole Ferrieri Caputi, da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitr… - napolista : In Serie A arriva un arbitro donna, il CorSport: l’Aia spinge per la parità o serve per poter dire «Avete visto?»… - Lazio_TV : I pomentini vogliono subito ritornare in Serie D - volleymaniaweb : B2F> ICS Volley Santa Lucia: dalla Serie A2 arriva a Santa Lucia la palleggiatrice Eleonora Gatto - fettonejr : @Alessandroad05 @usodistorto @SassuoloUS si ma credo che con Frattesi arriva uno o l'altro. Io tifo per Aouar ma se… -