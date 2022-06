Il calcio Europeo e le sponsorizzazioni dei bookmaker (Di giovedì 30 giugno 2022) Per anni i bookmakers sono stati i più grandi sponsor nel calcio Europeo, dall’Italia alla Spagna, fino all’ Inghilterra. Proprio per il forte legame che l’iGaming ha sempre avuto con il mondo dello sport i campi da calcio e le casacche dei vari team sono state la fonte di marketing più ovvia per i vari calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Per anni is sono stati i più grandi sponsor nel, dall’Italia alla Spagna, fino all’ Inghilterra. Proprio per il forte legame che l’iGaming ha sempre avuto con il mondo dello sport i campi dae le casacche dei vari team sono state la fonte di marketing più ovvia per i varie Finanza.

Pubblicità

pisto_gol : Dal 2010 a oggi, ecco chi ha speso di più nel calcio europeo tra le squadre delle Big 5 ?? - sportli26181512 : #Altrenotizie Il calcio Europeo e le sponsorizzazioni dei bookmaker: Per anni i bookmakers sono stati i più grandi… - MicheleConti71 : RT @AIA_it: L’arbitro #CAN5 Élite Chiara Perona è stata convocata alla Final Four del Campionato Europeo Femminile di Futsal in programma q… - AIA_it : L’arbitro #CAN5 Élite Chiara Perona è stata convocata alla Final Four del Campionato Europeo Femminile di Futsal in… - Fprime86 : RT @SkySport: Le Azzurre contro la Spagna, è l'ultimo test prima dell'Europeo. Bertolini: 'Siamo pronte' #SkySport #Euro2022 #Italia https… -