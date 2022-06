I russi costretti a ritirarsi dall’isola dei Serpenti (Di giovedì 30 giugno 2022) L’esercito ucraino ha salutato “la liberazione di un territorio strategico”, dopo l’annuncio in mattinata da parte di Mosca del ritiro dall’isola dei Serpenti nel Mar Nero, occupata fin dai primi giorni dell’invasione russa in Ucraina. Le forze di Kiev riprendono il controllo dell’isola dei Serpenti. I russi l’avevano occupata all’inizio dell’invasione “Ringrazio i difensori della regione di Odessa che hanno fatto tutto il possibile per liberare un territorio strategicamente importante”, ha detto su Telegram il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zalouzhniy. “Con la liberazione dell’Isola dei Serpenti, la regione di Odessa e’ stata completamente ripulita dagli occupanti russi” ha spiegato su Telegram il portavoce del governatore, Sergey Bratchuk. “Grazie alle forze ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) L’esercito ucraino ha salutato “la liberazione di un territorio strategico”, dopo l’annuncio in mattinata da parte di Mosca del ritirodeinel Mar Nero, occupata fin dai primi giorni dell’invasione russa in Ucraina. Le forze di Kiev riprendono il controllo dell’isola dei. Il’avevano occupata all’inizio dell’invasione “Ringrazio i difensori della regione di Odessa che hanno fatto tutto il possibile per liberare un territorio strategicamente importante”, ha detto su Telegram il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zalouzhniy. “Con la liberazione dell’Isola dei, la regione di Odessa e’ stata completamente ripulita dagli occupanti” ha spiegato su Telegram il portavoce del governatore, Sergey Bratchuk. “Grazie alle forze ...

