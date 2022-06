Draghi fa fuori Arcuri: l'ex commissario per il Covid deve lasciare Invitalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Rocco Sabelli e Bernardo Mattarella sono nominati rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Invitalia. Sabelli va a sostituire Andrea Viero mentre Mattarella prende il posto di Domenico Arcuri, volto conosciuti dagli italiani per essere stato il primo commissario straordinario per l'emergenza Covid. Invitalia è l'agenzia per lo sviluppo di impresa nata sulle ceneri di Sviluppo Italia nel 2007 e detenuta al 100% dal Mef. Già nel 2019 Arcuri conobbe una nomina tempestosa: l'assemblea infatti si aprì nel luglio di quell'anno ma in mancanza di un accordo sui nuovi vertici venne lasciata aperta fino a dicembre. Una volta riconfermato al timone di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Rocco Sabelli e Bernardo Mattarella sono nominati rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di. Sabelli va a sostituire Andrea Viero mentre Mattarella prende il posto di Domenico, volto conosciuti dagli italiani per essere stato il primostraordinario per l'emergenzaè l'agenzia per lo sviluppo di impresa nata sulle ceneri di Sviluppo Italia nel 2007 e detenuta al 100% dal Mef. Già nel 2019conobbe una nomina tempestosa: l'assemblea infatti si aprì nel luglio di quell'anno ma in mancanza di un accordo sui nuovi vertici venne lasciata aperta fino a dicembre. Una volta riconfermato al timone di ...

