Draghi ai 5 Stelle: 'Il governo non rischia, Conte mi ha rassicurato che non vuole uscire' (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l'incontro con Sergio Mattarella, Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa della situazione attuale del governo. Con particolare attenzione al caso nato nei giorni scorsi con il Movimento ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l'incontro con Sergio Mattarella, Marioha parlato in conferenza stampa della situazione attuale del. Con particolare attenzione al caso nato nei giorni scorsi con il Movimento ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - giuliogaia : @gervasoni1968 @drndbl Lega e 5 stelle che continuano a sostenere l'ottimo governo Draghi!!?????????????? - marco_disca : RT @tempoweb: Luigi# DiMaio usa gli italiani come scudo contro la crisi di #governo: “#Spread e costi per le #famiglie alle stelle” #m5s #d… - braulio_90 : Quindi...#Grillo dice che #Conte è un incapace, Conte porta il #m5s ai minimi, #DiMaio che apprezza la cadrega esce… - Giuggio72684862 : RT @IppolitoMimi: Draghi ai 5 stelle: 'Se uscite me ne vado'. Prometti? @ippolito_italia #Draghi #M5S #Governo -