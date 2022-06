Coldplay, Chris Martin incontra una coppia di futuri sposi al pub e la realtà diventa magica (Di giovedì 30 giugno 2022) Un regalo di nozze anticipato e indimenticabile, scartato in un bar davanti a un pianoforte. A volte la vita incrocia le favole e Jeremy e Hannah, giovani promessi sposi, ne sono stati testimoni. A cantare “A Sky Full of Stars”, futura colonna sonora del loro primo ballo da coniugi, è stato Chris Martin in persona. Il frontman dei Coldplay, di ritorno dal Festival di Glastonbury insieme alla fidanzata Dakota Johnson, ha deciso di fermarsi allo “Stag Inn” bar, nel Somerset, per una birra. Proprio lì, la coppia inglese, appassionata della band, ha incontrato il cantante e deciso di rivelargli i piani per la cerimonia. Martin non ci ha riflettuto un attimo: si è seduto al piano e, scusatosi per la voce debole, sforzata durante i concerti al festival, ha intonato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Un regalo di nozze anticipato e indimenticabile, scartato in un bar davanti a un pianoforte. A volte la vita incrocia le favole e Jeremy e Hannah, giovani promessi, ne sono stati testimoni. A cantare “A Sky Full of Stars”, futura colonna sonora del loro primo ballo da coniugi, è statoin persona. Il frontman dei, di ritorno dal Festival di Glastonbury insieme alla fidanzata Dakota Johnson, ha deciso di fermarsi allo “Stag Inn” bar, nel Somerset, per una birra. Proprio lì, lainglese, appassionata della band, hato il cantante e deciso di rivelargli i piani per la cerimonia.non ci ha riflettuto un attimo: si è seduto al piano e, scusatosi per la voce debole, sforzata durante i concerti al festival, ha intonato il ...

Pubblicità

La7tv : #intanto Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha suonato a sorpresa in una birreria per una coppia che sta per conv… - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101News: #ChrisMartin dei #Coldplay sorprende i clienti di un pub cantando 'A sky full of stars', guarda il video ??? https… - CatelliRossella : Coppia di fidanzati incontra Chris Martin in un pub: il cantante dei Coldplay si siede al piano e s… - antoniorosato72 : Coppia di fidanzati incontra Chris Martin in un pub: il cantante dei Coldplay si siede al piano e suona per loro. U… - DeLuciaUnige : Agenzia Mastikazzi, Comunicato N. 176. Chris Martin dei Coldplay ha suonato il pianoforte per una coppia. -