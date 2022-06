Ultime Notizie Roma del 29-06-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri dell’ambiente Europea ha annunciato nella notte di aver raggiunto L’intesa sul pacchetto di misure Green Fit for Fifty Five per il clima i provvedimenti prevedono Tra l’altro la riduzione del 100% delle emissioni di CO2 entro il 2035 per auto e furgoni nuovi e lo stop alla vendita di vetture a benzina e diesel entro quella data voltiamo pagina la guerra in Ucraina Aggiungi al tuo 126 esimo giorno al vertice della lerz Atlantica Madrid schiaffo a Putin la Turchia ritira il vetro Svezia e Finlandia suo ingresso nella nato draghi dice che le cose non sono andate come avrebbe voluto dare gli effetti di questa guerra sono imprevedibili ci ritroviamo con una roba più unità 1 nato più unite questione G20 ...