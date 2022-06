Travis Barker dei Blink 182 in ospedale: il batterista ricoverato in condizioni serie. La figlia: “Pregate” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sembra passato un secolo dalle foto sull’altare a Portofino con Kourtney Kardashian postate su Instagram con immancabile caption “Happily ever after”. Oggi, un mese dopo quelle foto, Travis Barker è ricoverato in serie condizioni a Beverly Hills. Il batterista dei Blink 182 Travis Barker in ospedale: cosa sappiamo Secondo quanto riportato dal sito TMZ, il batterista Travis Barker sarebbe stato portato all’ospedale di West Hills martedì mattina per un problema di salute. Secondo il sito di notizie statunitense, Barker – forse per necessità di cure aggiuntive – sarebbe stato trasferito in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sembra passato un secolo dalle foto sull’altare a Portofino con Kourtney Kardashian postate su Instagram con immancabile caption “Happily ever after”. Oggi, un mese dopo quelle foto,ina Beverly Hills. Ildei182in: cosa sappiamo Secondo quanto riportato dal sito TMZ, ilsarebbe stato portato all’di West Hills martedì mattina per un problema di salute. Secondo il sito di notizie statunitense,– forse per necessità di cure aggiuntive – sarebbe stato trasferito in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center di ...

Pubblicità

24Trends_Italia : 1. Ronaldo Roma - 50mille+ 2. Superbonus 110% - 20mille+ 3. Orietta Berti - 20mille+ 4. Cesare Cremonini - 10mille+… - EnricoPascucci : RT @RadioFrecciaOf: Il batterista dei blink ricoverato in ospedale La figlia: ' Abbiamo bisogno delle vostre preghiere' #radiofreccianotiz… - occhio_notizie : Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale. La figlia: «Pregate per lui» #travisbarker #ospedale - gshmrts : Cos’è successo a travis barker? Perché è in ospedale? Sono stra preoccupata - infoitcultura : Travis Barker dei Blink-182 ricoverato in ospedale -