Silenzio dell’uomo e silenzio di Dio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo studio propone un affascinante viaggio nel tema del silenzio nelle fonti antiche e tardo antiche pagane, cristiane, gnostiche ed ebraiche, coprendo un arco di tempo che spazia grosso modo dall’VIII sec. a. C. al IX della nostra èra, cercando di prestare attenzione ad aspetti comuni, e anche contrastanti, della riflessione sul silenzio nei diversi ambiti culturali in questione, ovvero mondo classico, cristianesimo, gnosticismo e giudaismo”. Così Francesco Zanella, ricercatore presso l’Università di Bonn, presenta al lettore questo suo lavoro, frutto di un’amplissima e assai accurata analisi delle fonti, testimoniata soltanto parzialmente dal pur vasto indice dei passi discussi lungo le dense pagine del libro. Del silenzio, l’autore ha evidenziato gli aspetti generali, sociali e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo studio propone un affascinante viaggio nel tema delnelle fonti antiche e tardo antiche pagane, cristiane, gnostiche ed ebraiche, coprendo un arco di tempo che spazia grosso modo dall’VIII sec. a. C. al IX della nostra èra, cercando di prestare attenzione ad aspetti comuni, e anche contrastanti, della riflessione sulnei diversi ambiti culturali in questione, ovvero mondo classico, cristianesimo, gnosticismo e giudaismo”. Così Francesco Zanella, ricercatore presso l’Università di Bonn, presenta al lettore questo suo lavoro, frutto di un’amplissima e assai accurata analisi delle fonti, testimoniata soltanto parzialmente dal pur vasto indice dei passi discussi lungo le dense pagine del libro. Del, l’autore ha evidenziato gli aspetti generali, sociali e ...

