Roghi a Roma, 8 cani e un gatto intrappolati tra le fiamme: salvati dai poliziotti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mentre continuano senza sosta le affannose ricerche e gli appelli di Lolly e Billy, i due chihuahua dispersi durante il rogo a Trigoria Alta, arrivano fortunatamente anche notizie positive che scaldano il cuore. Otto cani di taglia e razze diverse e un gattino bianco tigrato sono stati messi in salvo dalle pattuglie della Polizia di Stato ieri l’altro nella zona di Lunghezza, uno dei tanti quartieri dell’Agro Romano avvolti dalle fiamme. Leggi anche: Roma, muore in appartamento inghiottita dalla fiamme per una candela: le avevano staccato la corrente I salvataggi Lo annuncia dalla propria pagina Facebook la Lega Nazionale del Cane di Roma che pubblica anche le foto di un paio di giovani dobermann scampati all’incendio, accaldati ma felici, mentre fanno capolino dai sedili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mentre continuano senza sosta le affannose ricerche e gli appelli di Lolly e Billy, i due chihuahua dispersi durante il rogo a Trigoria Alta, arrivano fortunatamente anche notizie positive che scaldano il cuore. Ottodi taglia e razze diverse e un gattino bianco tigrato sono stati messi in salvo dalle pattuglie della Polizia di Stato ieri l’altro nella zona di Lunghezza, uno dei tanti quartieri dell’Agrono avvolti dalle. Leggi anche:, muore in appartamento inghiottita dallaper una candela: le avevano staccato la corrente I salvataggi Lo annuncia dalla propria pagina Facebook la Lega Nazionale del Cane diche pubblica anche le foto di un paio di giovani dobermann scampati all’incendio, accaldati ma felici, mentre fanno capolino dai sedili ...

